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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, "Hane Hane Edirne" programı kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:40
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, "Hane Hane Edirne" programı kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları evlerinde ziyaret eden İba, sorun ve talepleri dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, kenti birlik ve beraberlik içinde geliştireceklerini belirtti.

        Edirne'yi hak ettiği yere getirmek için çaba sarf ettiklerini aktaran İba, "Edirne'yi vatandaşlarımızın düşünceleri ve yardımları ile çok daha güzel bir hale getireceğiz. Hepimizin gönlünde, bu şehrin layık olduğu hizmet var. Bu şehre ve bu güzel insanlara hizmetkar olmak için çıktığımız bu yolda, hemşehrilerimizin gönlünden geçenleri bir bir gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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