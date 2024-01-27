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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:24
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Sürücü T.E, gözaltına alındı.

        - Hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Keşan'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde otomobilden müzik sistemi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheli Y.E.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği S.Ç'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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