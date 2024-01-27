Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken yağmura hazırlıksız yakalananlar da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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