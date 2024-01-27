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        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:31
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        Edirne'de sağanak etkili oluyor
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        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken yağmura hazırlıksız yakalananlar da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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