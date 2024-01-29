Edirne Valisi Sezer, Kırkpınar İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırkpınar İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kütüphaneyi gezen Vali Sezer, ders çalışan öğrenciler ile sohbet ederek çalışmalarında başarı diledi.

Sezer, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, birçok imkanın bir arada bulunacağı yeni ve modern halk kütüphanesindeki yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Kente güzel bir kütüphane kazandırılacağını aktaran Sezer, kütüphanenin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Sezer'e ziyaretinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de eşlik etti.