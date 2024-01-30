Edirne'de "İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Edirne İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, bir sunum yaptı.

Çildam, iş başı eğitimleri, hedefler ve istihdam sayılarıyla ilgili kurula bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda 2023 yılı faaliyetleri, 2024 yılı eğitim çalışmaları ve istihdam programları da görüşüldü.