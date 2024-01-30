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        Ürünlerini Avrupa'ya ihraç eden tekstil firması enerjisini güneşten alıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika enerjisinin tamamına yakınını güneşten elde etmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:06
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        Ürünlerini Avrupa'ya ihraç eden tekstil firması enerjisini güneşten alıyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika enerjisinin tamamına yakınını güneşten elde etmeye başladı.

        Avrupa'nın birçok ülkesine takım elbise ihraç eden, 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği Modavizyon Edirne Fabrikasının çatısına 2 megavatlık güneş enerjisi sistemi kuruldu.

        Kurulum ve test aşamalarının ardından bir ay önce güneşten enerji üretimine başlayan tesis, fabrikanın elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Geri kalan kısım ise fabrikanın Tekirdağ'daki kardeş kuruluşu olan tesisteki fazla üretimle kapatılıyor.

        Fabrikanın genel müdürü Turgut Bakır, AA muhabirine, yeşil enerjiye çok önem verdiklerini söyledi.

        Dünya genelinde doğa ve çevreyi korumak için karbon salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Bakır, "Artık fabrikaların ne kadar karbon salınımı yaptığı, ne kadar çevreci olduğu incelenir duruma geldi. Biz de hem çevreyi korumak hem de müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda böyle bir yatırım yapmaya karar verdik." dedi.

        Güneş enerji sistemlerinin avantajları olduğunu dile getiren Bakır, boş çatıları değerlendirdiklerini, kurulum maliyetinin üretimle 5-6 yılda karşılanacağını ifade etti.

        - "15 bin metrekare alan üzerine 5 bin güneş paneli konuldu"

        Kurulan sistemin 2 megavatlık bir güce sahip olduğunu vurgulayan Bakır, şunları kaydetti:

        "Kurulumun ardından bir ay önce elektrik üretimine başlandı. 15 bin metrekare alan üzerine 5 bin güneş paneli konuldu. Çatı alanının yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan enerjinin tamamı karşılanmasa da kullanılan elektriğin yüzde 80'i güneşten elde edilecek. Geri kalan yüzde 20'lik ihtiyacı Tekirdağ Ergene'deki kardeş fabrikamızdan alacağız. Onların çatısı müsaitti, biraz daha yüksek güçlü tesis kurdular. Onların üretim fazlasını burada kullanacağız ve iki tesisin elektrik ihtiyacını güneşten sağlamış olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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