Kapıkule'deki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, x-ray taramasında görevli bazı memurların yurda gümrük kaçağı ürünlerin sokulmasına aracılık ettikleri iddiası üzerine çalışma başlattı.

X- ray taraması sonrası yurda girişine izin verilen tır, diğer görevlilerce geri çevrilerek yeniden arandı.

Araçta 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda 2 tır şoförü, 4 gümrük memuru ve 1 gümrük işletmesi çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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