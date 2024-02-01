Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'deki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 22:19 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'deki kaçakçılık operasyonunda yakalanan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, x-ray taramasında görevli bazı memurların yurda gümrük kaçağı ürünlerin sokulmasına aracılık ettikleri iddiası üzerine çalışma başlattı.

        X- ray taraması sonrası yurda girişine izin verilen tır, diğer görevlilerce geri çevrilerek yeniden arandı.

        Araçta 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyonda 2 tır şoförü, 4 gümrük memuru ve 1 gümrük işletmesi çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!

        Benzer Haberler

        Edirne'deki motokros pisti "film platosu" olacak
        Edirne'deki motokros pisti "film platosu" olacak
        Edirne Balkan şehirleriyle ilişkilerini daha da güçlendirecek
        Edirne Balkan şehirleriyle ilişkilerini daha da güçlendirecek
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de 7 farklı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 7 farklı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı