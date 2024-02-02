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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,603 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:31
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,603 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 9,005 9,603
        Ayçiçeği Kg 15,491 16,220

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