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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, hububat ekili arazilerde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:05
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, hububat ekili arazilerde incelemede bulundu.

        Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen ile Sarayakpınar, Ekmekçi, Kemalköy ve Budakdoğanca köylerini ziyaret eden Bayazıt, ekili arazilerde bitki gözlemi yaptı.

        Bayazıt, yapılan incelemelerde herhangi bir hastalığa rastlanmadığını, bitki gelişimlerinin gayet iyi durumda olduğunu belirtti.

        - İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı

        Edirne'de, "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı" İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi, ikinci dönemde yapılacak çalışmalar planlandı.

        Devamsızlık yapan öğrencilerin eğitim öğretime kazandırılması için Valilik öncülüğünde uygulanan, "Devamsızlık Takip Komisyonları" çalışmaları, "Bir Kahvenizi İçeriz Ev Ziyaretleri" Projesi başta olmak üzere öğrencilere yönelik uygulanan sanatsal, sportif ve kültürel çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, Türkiye Yüzyılı Vizyonu projeleri kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı.

        Milli Eğitim Müdürü Arpacı, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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