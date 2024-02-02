Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu ve Edirne Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Muhtarlarla bir araya gelen İba, sorun ve talepleri dinledi.

Muhtarların vatandaşa ulaşma noktasında büyük öneme sahip olduklarını belirten İba, "Muhtarların sesleri bizim için çok önemli. Onlar vatandaşın, biz de onların sesini duyacağız, Edirne için gerekenleri hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

İş insanları Kemal Kılıç ve Selahattin Kaya'yı da ziyaret eden İba, bir dizi ziyaret için Balkanlar'dan kente gelen heyetle de görüştü.

İba, MHP Edirne İl Başkan Yardımcısı Hafife Balkan Delen ile Nişancıpaşa, Barutluk ve Kocasinan mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Vatandaşların önerilerini dinlediklerini aktaran İba, "Bizimle birlikte olmak, bizimle dertleşmek, gülmek, sohbet etmek için, bizimle güzel temennilerini paylaşmak için teveccüh gösterip gelen hemşerilerimizle bir arada olmak, çok keyifliydi. Gözlerinin içine bakarak, ellerini tutarak konuşmak, aynı şehri ve aynı dilekleri paylaştığımız güzel insanlarla olmak, bizim en büyük gücümüz, motivasyonumuz." ifadelerini kullandı.