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        Edirne'de ocak ayında polisin operasyonlarında 881 tarihi eser ele geçirildi

        Edirne'de, polis ekiplerince ocak ayında yapılan operasyonlarda 881 tarihi eser ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:05
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        Edirne'de ocak ayında polisin operasyonlarında 881 tarihi eser ele geçirildi
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        Edirne'de, polis ekiplerince ocak ayında yapılan operasyonlarda 881 tarihi eser ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ocak ayında farklı adreslerde yapılan aramalarda 881 tarihi eser ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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