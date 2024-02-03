Edirne'de ocak ayında polisin operasyonlarında 881 tarihi eser ele geçirildi
Edirne'de, polis ekiplerince ocak ayında yapılan operasyonlarda 881 tarihi eser ele geçirildi.
Edirne'de, polis ekiplerince ocak ayında yapılan operasyonlarda 881 tarihi eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ocak ayında farklı adreslerde yapılan aramalarda 881 tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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