Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, saha çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Alipaşa Çarşısını gezerek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Projelerini anlatan İba, kentin daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Tarihi çarşıların Edirne'nin dokusunu yansıttığını ve kentin can damarı olduğunu aktaran İba, "Esnafımızın ayakta kalması adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sesi oluyoruz. Vatandaşların istekleri doğrultusunda hizmetin eksik olduğu noktalarda gereken çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İba, Barutluk ve Şükrüpaşa mahallelerinde de ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Edirnelilerle buluşarak sorunlarını dinlediklerini belirten İba, şunları kaydetti:

"Hemşerilerime güzel sohbetleri, sıcacık çayları, gönülden destekleri ve konukseverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Sözlerimiz var, her birine çok daha güzel bir Edirne inşa edeceğiz. Hep birlikte başaracağız."

İba, Edirne Emekli Öğretmenler Derneğini de ziyaret etti.