Edirne Valisi Sezer, şehit polis memuru Şimşek'in ailesini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2011'de Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Şimşek'in evini ziyaret eden Sezer, şehidin annesi Hülya, babası Mustafa ve kardeşi Gökhan Şimşek ile sohbet etti.

Sezer, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.