Edirne Valisi Sezer, şehit polis memuru Şimşek'in ailesini ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesini ziyaret etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in ailesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2011'de Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Şimşek'in evini ziyaret eden Sezer, şehidin annesi Hülya, babası Mustafa ve kardeşi Gökhan Şimşek ile sohbet etti.
Sezer, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.