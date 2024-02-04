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        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:51
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        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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