Edirne'de ocak ayında çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Ocak ayında yapılan denetimlerde 33 ruhsatsız tabanca, 17 tüfek ve 403 fişek ele geçirildi.

Edirne’de, polis ekiplerinin ocak ayındaki denetimlerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

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