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        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 22:50 Güncelleme: 04.02.2024 - 22:57
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        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta N.Ö'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek bilgi aldı.

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