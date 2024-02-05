Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Şükrüpaşa, Kurtuluş, Barutluk ve Meydan mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen İba, projelerini anlattı.

Kenti güzelleştirmek için çalışmalar yapacaklarını belirten İba, "Edirne'nin güzel insanları nasıl ki bizlere hanelerinin kapılarını açıyorlar biz de bu şehrin hizmetkarı olduğumuz gün, belediyemizin kapılarını tek tek her bir hemşerimize ardına dek açacağız. Biz bu yola hep birlikte çıktık, hep birlikte olacağız. Hedefimiz Edirne'ye ve Edirne'mizin güzel insanlarına en doğru ve en iyi hizmeti ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne İl Başkanlığı tarafından şehitler için düzenlenen mevlit programına da katılan İba, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu'yla kentteki bir iş yerinin açılışına da katıldı.