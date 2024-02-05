"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner mesajında , depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Asrın felaketinin, Türkiye'yi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirdiğini aktaran Güner, "6 Şubat dayanışma ruhunu en üst seviyeye çıkarttığını gösterdiği bir zaman dilimidir. Bizler deprem gerçeğiyle daha fazla yüzleşmeli, afetlere karşı hazırlıklı olmalı ve dayanışma ruhumuzu her zaman canlı tutmalıyız. Dernek olarak toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Afetlerin etkilerini en aza indirmek için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Depremin yıl dönümünde, afetlerin mağdurlarını unutmayarak, onların yanında olmaya ve toplum olarak daha güvenli bir gelecek için çaba göstermeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Güner, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelere de başsağlığı diledi.