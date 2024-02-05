Edirne OSB firmaları geçen yıl 119 milyon 419 bin dolar ihracat yaptı

Edirne İl Genel Meclisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Önder Cin, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ihracatın arttığını söyledi.

İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantılarının üçüncü birleşimi Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Önder Cin, Edirne OSB'ye ilişkin bir rapor sundu.

Cin, toplantının ardından gazetecilere, OSB'nin önemli ihracat rakamlarına sahip olduğunu söyledi.

Çeşitli firmaların Avrupa ülkelerine ihracat yaptığını belirten Cin, "Edirne OSB'deki firmalar 2023'te toplam 119 milyon 419 bin 3 dolar ihracat yaptı. İthalat rakamımız da 52 milyon 35 bin 801 dolar. Tabi burada 67 milyon 383 bin 202 dolarlık dışarı fazla mal satmışız. Edirne ve ülkemiz için sevindirici bir adım." diye konuştu.

Vali Yunus Sezer'in koordinesinde yapılan çalışmalarla ihracat rakamlarının gelecek dönemde de artacağını dile getiren Cin, üretim yapan firmaları tebrik etti.