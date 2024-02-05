Edirne'de siyasilerden Miraç Kandili mesajı

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Miraç Kandili'nin tüm insanlığa hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Kandil günlerinin dua ve ibadete yönelme bakımından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzuru bulmak için vesiledir. Bu gece semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine ve bu önemli gecede manevi ve kültürel değerlerin bir kere daha hatırlanacağına gönülden inanıyorum. Edirne halkının ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, kandilin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum."

- AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Akıncı

AK Parti Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akıncı, mesajında Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Merhamet kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu kandil gününün birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını dileyen Akıncı, "Dualarımızı bol bol edeceğiz. Müminlere namaz hediye edilen miraç gecesinde namazımızı kılacağız. Miraç Kandili'nin gündüzü ve gecesini bu şuurla dolu dolu geçirerek, manevi dünyamızı aydınlatacağız. Başta Edirneliler olmak üzere tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesi, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Karakütük

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakütük, mesajında Miraç Kandili'nin İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Miraç Kandili'ni tebrik eden Karakütük, şunları kaydetti:

"Miraç, bir arınma ve Allah’a yükseliştir. Hz. Muhammed gibi bir peygambere ümmet olmak bizler için şereflerin en yücesidir. Ama aynı zamanda sorumlulukların da en büyüğüdür. Çünkü bizler bütün insanlığın saadetini amaç edinmiş bir inancın mensuplarıyız. Yanlışın yerine doğruyu, zararlının yerine faydalıyı, kötünün yerine iyiyi, sömürünün yerine adaleti hâkim kılana kadar çalışmak zorundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün İslam aleminin yükselişine, bütün insanlığın huzur, barış ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum."