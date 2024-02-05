Edirne'de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
Edirne'de otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edirne'de otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden F.C'nin kullandığı 22 ABZ 001 otomobil, yaya kaldırımından yolun karşısına geçmeye çalışan C.B'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü C.B. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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