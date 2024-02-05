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        Edirne'de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Edirne'de otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:56
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        Edirne'de otomobilin elektrikli bisiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
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        Edirne'de otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden F.C'nin kullandığı 22 ABZ 001 otomobil, yaya kaldırımından yolun karşısına geçmeye çalışan C.B'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü C.B. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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