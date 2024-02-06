Saros Körfezi'nde limanlar ve sahil şeridinde düzenleme başlatıldı
Saros Körfezi'ndeki limanlarda ve sahil şeridinde düzenleme çalışması başlatıldı.
Saros Körfezi'ndeki limanlarda ve sahil şeridinde düzenleme çalışması başlatıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle bölgede inceleme yapmış düzenleme çalışmalarının başlaması için talimat vermişti.
Çalışmalar kapsamında İl Özel İdaresi ekipleri İbrice ve Yayla sahil alanlarında çevre düzenleme çalışmaları başladı.
Bölgedeki dağınıklığın giderilmesi ve kirliliğin ortadan kaldırılması için yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.
Öte yandan Saros'da yapılacak çalışmalarla ilgili "Saros Körfezi Master Planı" hazırlandı.
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