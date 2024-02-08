Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler

Öte yandan Gümrük Turizm İşletmeleri heyeti de Vali Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Orgeneral Çardakcı'ya teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

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