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        Edirne'de "Klasik Rumeli Akşamları" konseri düzenlendi

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik Rumeli Akşamları" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:54
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        Edirne'de "Klasik Rumeli Akşamları" konseri düzenlendi
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik Rumeli Akşamları" konseri düzenlendi.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Konserde topluluk solistlerince 15 eser seslendirildi.

        "Ah Kara Tren Ah", "Çıkayım Gideyim Urumeli'ne", "Penceresi yola karşı" gibi eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

        Konsere ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve sanatseverler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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