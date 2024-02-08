Edirne'de "Klasik Rumeli Akşamları" konseri düzenlendi
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik Rumeli Akşamları" konseri düzenlendi.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Klasik Rumeli Akşamları" konseri düzenlendi.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konser sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.
Konserde topluluk solistlerince 15 eser seslendirildi.
"Ah Kara Tren Ah", "Çıkayım Gideyim Urumeli'ne", "Penceresi yola karşı" gibi eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Konsere ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve sanatseverler katıldı.
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