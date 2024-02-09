Edirne Valiliğince kurulan Edirne Müzik Akademisi geleceğin müzisyenlerini yetiştiriyor

Edirne'de, Valilik öncülüğünde kurulan Edirne Müzik Akademisi'nde geleceğin müzisyenleri yetiştiriliyor.

Tarihi bir okulun müzik akademisi olarak oluşturulması ve okullarda müziğe yatkın öğrencilerin taraması sonrası 4 ay önce eğitimlerine başlanan Akademi'de 200'e yakın öğrenci hem şan hem de enstrüman kursları alıyor.

Dezavantajlı öğrencilere verilen eğitimde öğrenciler evlerinden servisle alınıyor, yemeklerini Akademi mutfağında yedikten sonra kurslarına başlıyor. Akademide keman, vurmalı çalgılar, gitar, klarnet, piyano ve ses eğitimleri veriliyor.

Haftada 5 gün 2 saat eğitim alan öğrenciler hayallerinin peşinden notalarla koşuyor.

- Vali Sezer Akademi'yi ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Müzik Akademisi'ni ziyaret ederek öğrencilerin müzik performanslarını dinledi.

Öğrencilerle sohbet eden Sezer, geleceğin müzisyenlerine başarı diledi.

Sezer, öğrencileri okul dışı zamanlarda sanat ve sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin Akademi'de profesyonel müzik eğitimi aldığını belirten Sezer, "Öğrenciler hem kendi gelişimlerini sağlasınlar hem de kabiliyetler kazanarak bu Akademi'yi tamamlasınlar. Çocuklarımızın okul dönemindeki akademik başarılarının yanında sanat, spor ve kültürel alanlarda kendilerini yetiştirsinler istiyoruz. Bu çalışmaya dezavantajlı bir mahallede başladık. Bütün Edirne'de yetenek taraması yaptık, şu anda 200'e yakın öğrencimiz var." dedi.

Sezer, velilerin projeyi beğendiğini, kısa sürede yeni Müzik Akademilerini öğrencilerle buluşturacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin yeteneklerini keşfettikçe ilgili oldukları sanat ve spor alanlarına yönlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Kent genelinde 3 bine yakın öğrencimizi değişik spor branşlarına yönlendirdik. Müzik Akademisi'nde de öğrencilerimizin bir enstrüman çalmayı öğrenmesini istiyoruz. Onlar mutlu, biz de mutluyuz. Çocuklarımızı okul bitince alıyoruz servislerle eğitime getiriyoruz. Yemek hizmeti de veriyoruz. Onlar vakitlerini sokakta geçirmesinler, kendilerine katkı sunacak uğraşlarla gelişimlerine destek olsunlar istiyoruz."

- Öğrencilerin müziğe ilgisi arttı

Kursiyer öğrencilerden Sırma Balgalmış ise Akademiye gitmesinin müziği ilgisinin ortaya çıktığını söyledi.

Keman çalmayı öğrendiğini belirten Balgalmış, "Burada çok mutluyum. Çok eğlenceli anlar yaşıyoruz. Buraya gelmeden önce başka bir mesleği yapmayı düşünüyordum ama burada müzik öğretmeni olmaya karar verdim." diye konuştu.

Şeymanur Katırcı da aile mesleği olan müzisyenliği sürdürmek istediğini dile getirdi.

Şevket Eldiyar da müziğe ilgisini Akademi sayesinde keşfettiğini ifade etti.