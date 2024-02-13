Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu'nda incelemede bulundu

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 300 dönümlük alanda devam eden çalışmaların tamamlanasının ardından mesire alanı haziran ayında vatandaşların kullanımına açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci'den düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.