Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı
Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde denetim yaptı.
Kontrollerde "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O. yakalandı.
Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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