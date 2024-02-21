Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet, güvenlik ve jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet, güvenlik ve jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığınca ülke çapında resim yarışması düzenlendi.

        Edirne'de de dereceye giren öğrenciler için İl Jandarma Komutanlığında ödül töreni düzelendi.

        İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.

        Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve öğretmenler de yer aldı.

        - Tabakoğlu öğrencilerle buluştu

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakğolu, Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı (YLSY) öğrencilerini bilgilendirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, çevrim içi toplantıda, öğrencilerle öğrenim süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        YLSY'nin çok değerli olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Yurt dışında eğitim almanız hem dilinizin gelişmesi, hem de kariyeriniz açısından çok önemli. Aynı zamanda burada aldığınız eğitimi oradaki eğitiminiz ile birleştirerek hayata bakış açınızı ve vizyonunuzu genişletmiş oluyorsunuz. Bu anlamda yurt dışında eğitiminizi tamamladıktan sonra da hem üniversitemize hem de ülkemize önemli katkılar sunacağınıza inanıyorum. Trakya Üniversitesi olarak sizlerin her zaman destekçisi olacağız ve karşılaştığınız sorunların çözümü noktasında da elimizden gelen desteği sağlayacağız."

        Öğrencilere başarı dileyen Tabakoğlu, YLSY Burs Programı Koordinatörü Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'na da teşekkür etti.

        - Köyde yaşayan kadınlara KADES anlatıldı

        Edirne'de jandarma ekipleri köyde yaşayan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

        İl Jandarma Komutanlığı vatandaşları aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey ve Balabankoru köylerindeki kadınları bilgilendirdi.

        Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, KADES mobil uygulamasını tanıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        CHP'li Günaydın: DEM, AK Parti ile hareket ettiğini daha nasıl ifade etmeli
        CHP'li Günaydın: DEM, AK Parti ile hareket ettiğini daha nasıl ifade etmeli
        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret e...
        CHP Grup Başkanvekili Günaydın, partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret e...
        Rüyalar gerçek yaşama ilişkin olumlu katkılar sunuyor
        Rüyalar gerçek yaşama ilişkin olumlu katkılar sunuyor
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş