Edirne'de asayiş
Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Keşan'da, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimleri esnasında şüpheli E.İ'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Firari hükümlü yakalandı
Keşan'da, 19 yıl 95 ay 77 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.
Aramada "Birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma" suçundan 19 yıl 95 ay 77 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen C.G, yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Evden hırsızlık
Keşan'da evinden televizyon çalınan kişi polise başvurdu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan A.Ç, evini kontrol ettiğinde televizyonun çalındığını fark etti.
A.Ç, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
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