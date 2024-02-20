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        Edirne'deki TBF 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası sona erdi

        Edirne'de düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:10
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        Edirne'deki TBF 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası sona erdi
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        Edirne'de düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası sona erdi.

        Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki şampiyonada Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Kırklareli ve Bursa'dan birer takım mücadele etti.

        A Grubu birincisi Kocaeli Basket ve B Grubu birincisi Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, şampiyonaya katılan takımları tebrik etti.

        Anadolu Şampiyonası'na katılacak takımlara başarı dileyen Ak, "Bu müsabakalar genç sporcularımıza deneyim kazandıracak ve sporcu ruhunun yaşamasına katkı sunacak." diye konuştu.

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