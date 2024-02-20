Edirne'deki TBF 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası sona erdi

Anadolu Şampiyonası'na katılacak takımlara başarı dileyen Ak, "Bu müsabakalar genç sporcularımıza deneyim kazandıracak ve sporcu ruhunun yaşamasına katkı sunacak." diye konuştu.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, şampiyonaya katılan takımları tebrik etti.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki şampiyonada Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Kırklareli ve Bursa'dan birer takım mücadele etti.

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