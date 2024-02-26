Edirneli besici devlet desteğiyle yetiştirmeye başladığı mandaların sayısını artırmak istiyor

Edirne'de, devlet desteğiyle manda yetiştirmeye başlayan besici Şahin Aslaner sürüsünü büyütmeyi hedefliyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy köyünde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Aslaner, 7 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeden hibe 5 manda aldı.

Manda sayısını 8'e çıkaran Aslaner, hayvanın sütünü ve etini satarak geçimini sağlıyor.

Aslaner, kış aylarında soğuk hava nedeniyle kapalı alanda baktığı mandalarını yaz aylarında göl ve dere kenarına götürüyor.

- Manda günde 5 litre süt veriyor

Aslaner, AA muhabirine Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle manda besicisi olduğunu söyledi.

Manda yetiştiriciliğine ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını belirten Aslaner, "Rahmetli babam manda beslerdi. Ben de çocuk yaşlarda ona yardım ederdim. Yıllar sonra devlet desteğiyle manda sürüsü sahibi oldum. Manda hassas bir hayvan ama bakımı kolay. Yaz aylarında göle yatar, günün orada geçirir. Kış aylarında üşümesin diye ahırda bakıyorum." dedi.

Aslaner, bir mandadan günde 5 litre süt elde ettiğini litresini ise 80 liradan sattığını ifade etti.

Hedefinin sürüdeki manda sayısını artırmak olduğunu ifade eden Aslaner, "Mandanın sütü çok değerli. Sağlık açısından pek çok yararı olduğu biliniyor. Yoğurdu da çok lezzetli oluyor. Bir mandadan günlük ortalama 5 litre süt alıyoruz, kilosunu da 80 liradan satıyoruz. Şu an 8 mandam var. Sürümü geliştirmek istiyorum. 5 mandayla başladım şu anda 8 mandam var. Hedefim sürüyü 50 mandaya çıkartmak." diye konuştu.