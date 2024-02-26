Enez'e yeni Hükümet Konağı yapılacak

Konak yapım ihalesinin 12 Mart Salı günü yapılacağı ifade edilen açıklamada "İhale işlemlerini en kısa sürede tamamlayarak yapım sürecini başlatacağız. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemize ve İlimize hayırlı olsun." denildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada Enez ilçesine yapılacak yeni Hükümet Konağı için çalışmalara başlandığı belirtildi.

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