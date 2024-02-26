Havsa'daki canlı hayvan pazarı yenilenecek

Yenileme çalışmalarının kısa sürede başlayacağı ifade edilen açıklamada, "Havsa ilçemizde yapılacak canlı hayvan pazarı yeni görünümüne kavuşuyor. Bölgedeki tek canlı hayvan pazarı Havsa Canlı Hayvan Pazarımız yeni, modern ve üreticilerimizin ihtiyacına yönelik yapısıyla 6 Mart Çarşamba günü ihalesi yapılacak olup, ihale işlemlerinin ardından en kısa sürede tamamlanacak. İlçemize ve ilimize hayırlı olsun." denildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, pazarın bölgedeki tek canlı hayvan pazarı olduğu anımsatıldı.

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