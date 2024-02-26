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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:26
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Enez ilçesindeki bir fabrikanın çalışanlarına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı. Bilgilendirici broşür dağıttı.

        Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

        - Öğrencilere trafik eğitimi

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan'da öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Jandarma ekipleri, öğrencileri temel trafik kuralları, okul geçitleri ve yaya geçitleriyle karşıdan karşıya geçiş kuralları konularında bilgilendirdi.

        Eğitim sonrası öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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