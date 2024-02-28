Edirne Valisi Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki çalışmaları inceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.
Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık hamamın ihyası için çalışmalar sürüyor.
Tarihi hamamı gezen Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.
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