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        Edirne Valisi Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki çalışmaları inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:39
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        Edirne Valisi Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki çalışmaları inceledi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları devam eden Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.

        Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki 600 yıllık hamamın ihyası için çalışmalar sürüyor.

        Tarihi hamamı gezen Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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