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        Edirne'de "28 Şubat" mesajları

        Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, 28 Şubat "postmodern darbe"sinin 27'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:22
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        Edirne'de "28 Şubat" mesajları
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        Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner, 28 Şubat "postmodern darbe"sinin 27'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güner, mesajında, 28 Şubat'ın milletin kutsal değerlerine ve halkın iradesine karşı yapıldığını belirtti.

        Postmodern darbenin siyasi, sosyal, ekonomik ve eğitim alanında derin izler bıraktığını aktaran Güner, "Bu menfur girişim ülkemizin, milletimizin ve halkımızın iradesini ortaya koyduğu demokrasi anlayışına büyük zararlar vererek dünya nezdinde ülkemizin itibarını yerle bir etmiştir." ifadelerini kullandı.

        28 Şubat ve benzeri kalkışmaların milletin iradesi karşısında daima hezimete uğradığını belirten Güner, şunları kaydetti:

        "En son örneği 15 Temmuz'dur. İnsan haklarını ihlal ederek demokrasimize kasteden ve milletimizin geleceğini elinden almaya çalışan böylesi karanlık süreçlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle millet iradesini gasp etmeye çalışanların karşısında olacak demokrasiye ne şartta olursa olsun sahip çıkacağız.

        Bu duygu ve düşüncelerle başta 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek bizlere ışık olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."

        - KADEM animasyon filmi hazırladı

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne Temsilciliğinden, 28 Şubat "postmodern darbe"sinin 27'nci yılı dolayısıyla animasyon filmi hazırlandığı belirtildi.

        KADEM'den yapılan açıklamada, 28 Şubat'ın Türk siyasi tarihinin kara lekelerinden olduğu belirtildi.

        Başörtülü öğrencilerin başlarını açtırmak için üniversitelerde kurulan ikna odalarından yola çıkarak bir farkındalık kampanyası başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Kampanyanın animasyon filminde genç kızların dilinden söz konusu çağdışı uygulama ikna 'olduk, ama neye' mottosuyla dönemin aktörlerini ve ortaya koydukları garabeti farklı bir bakış açısıyla anlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Animasyon filmiyle toplumda travmatik etkiler bırakan 28 Şubat dönemine başörtüsü yasakları üzerinden dikkat çekmek amaçlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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