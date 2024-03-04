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        Edirne'de Roman öğrencilerin devamsızlık sorunu projelerle çözülüyor

        Edirne'de Roman öğrencilerin okula devamsızlık sorunlarının projeler sayesinde azaldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:34
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        Edirne'de Roman öğrencilerin devamsızlık sorunu projelerle çözülüyor
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        Edirne'de Roman öğrencilerin okula devamsızlık sorunlarının projeler sayesinde azaldığı bildirildi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İçişleri Bakanlığı Roman Koordinatörü Hacı Arif Davulcu ile Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Milletvekili Aksal, ziyaretin ardından AA muhabirine Romanların Edirne nüfusunda ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi.

        Toplumun, hep birlikte güçlü olduğunu belirten Aksal, "Ülkemizin geleceği için Romanları hayatın her alanına dahil etmemiz gerekiyor. Edirne'de Roman çocukları konusunda çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Öncelikle çocuklarımız bizim için çok önemli. Edirne'de Vali Yunus Sezer'in koordinasyonunda yürütülen çalışma ve projelerle devamsızlık oranı düştü. Roman çocuklarda okulda devamsızlığına taviz vermiyoruz. Edirne'yi inşallah Romanlara yönelik çalışmalar konusunda Türkiye'ye örnek, pilot bölge yapacağız." diye konuştu.

        Roman öğrencilerin okullara devam durumlarının tek tek takip edildiğini ifade eden Aksal, okul sonrası öğrenciler için aktiviteler de düzenlendiğini belirtti.

        - Roman Koordinasyon Merkezi çalışmaları

        Roman Koordinatörü Davulcu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Roman Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında il ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

        Merkezin 42 ilde çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Davulcu, "Edirne bu illerden en önemlisi. Romanların yoğun yaşadığı illerin başında geliyor. Edirne'de ziyaretler ve gözlemler yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın dünkü programında da Roman çocukların spor alanında 16 branşa entegre olduğunu gördük. Barınmadan, eğitime Romanlara yönelik önemli çalışmalar planlanıyor ve hayata geçiriliyor." diye konuştu.

        Davulcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanlara yönelik çalışmalara destek olduğunu dile getirdi.

        Eğitim konusunda da önemli adımlar atıldığını söyleyen Davulcu, "Türkiye'de Roman çocukların eğitim ortalamaları biraz düşük ama Edirne'ye geldiğimizde bu yıl bin öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını gördük. Roman öğrencilere okulda kahvaltı da veriliyor. Roman öğrenciler okullarına devam ediyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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