Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen 2 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.