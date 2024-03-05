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        Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor

        Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:33
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        Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor
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        Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

        Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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