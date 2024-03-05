Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.