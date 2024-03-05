Kırklareli ve Edirne'de aralıklarla sağanak etkili oluyor
Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.
Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
- Kırklareli
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
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