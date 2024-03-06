Edirne Valiliğince Balkan ülkelerinde iftar programları düzenlenecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkanların başkenti olarak anılan Edirne'nin tarihi misyonunu aktif hale getirerek bu misyonuna yakışır programlar düzenlemek istediklerini belirtti.

Sezer, yarın düzenlenecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu kapsamında Balkan ülkelerinden gelerek Edirne'yi resmeden 25 ressamın Devecihan Kültür Merkezi'nde devam eden çalışmalarını inceledi. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler'den bilgi aldı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki şehirlerin iş birliğini artırmak ve geçmişten gelen dostlukları arttırarak geleceğe taşımak adına Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nu kurduklarını anımsattı.

Yarın düzenlenecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nun, platformunun da tanıtımı olacağını belirten Sezer, "Edirne'miz hem ülkemiz hem de Balkanlar açısından sembolik öneme sahip bir şehir. Geçmişte de böyleydi bu, bugün de böyle. Dolayısıyla Edirne'mizin sanatsal olarak yansıtılması adına Balkan ülkelerinden ressamlarımızı yarınki program öncesinde burada misafir ettik ve Edirne'mizin farklı noktalarını farklı bakış açılarıyla tuvallerine yansıttılar. Yarın da bu eserleri sergileyeceğiz." dedi.

-Sempozyuma İlber Ortaylı da katılıyor

Sezer, Balkanlar'ın dününün ve bugününün ele alınarak platformun nasıl çalışacağının anlatılacağı sempozyuma İlber Ortaylı'nın da aralarında yer aldığı önemli isimlerin katılacağını dile getirdi.

Sempozyumda 30'a yakın bildiri sunulacağını ifade eden Sezer, "Dışişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Kemal Bozay da yarın buraya teşrif edecekler. Buradaki amacımız işbirliğini arttırmak. Çünkü Balkan coğrafyası çok geçişken bir coğrafya. İnsanların birçoğu mübadil durumdalar. Bu iş birliğin, kardeşliği ve dostluğu daha da ileriye götürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sezer, Balkanlar'a yönelik faaliyetlerinin ramazanda 10 noktadaki iftar programlarıyla süreceğini belirtti.

- Platform yıl boyunca etkinlikler düzenleyecek

Vali Sezer, yıl boyunca birçok etkinlik düzenleyeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ramazanda Balkanlar'da 10 noktada iftar programları düzenleyeceğiz. Bunlardan biri de Selimiye'nin bahçesinde olacak. Yaklaşık 5 bin kişilik tüm Balkanlar'dan katılımcıların olduğu bir iftarı da Selimiye'de biz organize edeceğiz. Sanayi ve ticaret odaları ile iş adamlarının buluşmasını Edirne'de gerçekleştireceğiz. Dışişleri Bakanlığımızın uygun görmesiyle Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısını ilerleyen günlerde burada gerçekleştirmeyi umuyoruz. Balkanlar'dan 1500'e yakın gencimizi burada misafir edeceğiz bu yaz itibariyle. Hem Edirne'mizi hem de bölgeyi tanıyacaklar. Değişik ülkelerden gelip burada misafir olacakları için geleceğe de bir kalıcı dostluk ve iş birliğini de böylece aktarmayı amaçlıyoruz."

Üniversitelerle de afetlere yönelik işbirliği yapacaklarını aktaran Sezer, "Bu programlar çeşitlenerek ve artarak devam edecek. Bir amatör lig kurmayı düşünüyoruz Balkan şehirleriyle ilgili. Bununla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. En son bizim kadın futbol kulübümüz Balkan ülkelerine gitti ve 8 Mart'ta burada bir turnuva yapılacak ve bu diğer branşlarda da devam ederek gidecek. Edirne Balkanlar'ın başkentiyse, böyle görülüyorsa, tarihi misyonunu aktif hale getirmeyi, tarihi misyonuna yakışır programları Edirne'yle buluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.