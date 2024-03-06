Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valiliğince Balkan ülkelerinde iftar programları düzenlenecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkanların başkenti olarak anılan Edirne'nin tarihi misyonunu aktif hale getirerek bu misyonuna yakışır programlar düzenlemek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valiliğince Balkan ülkelerinde iftar programları düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkanların başkenti olarak anılan Edirne'nin tarihi misyonunu aktif hale getirerek bu misyonuna yakışır programlar düzenlemek istediklerini belirtti.

        Sezer, yarın düzenlenecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu kapsamında Balkan ülkelerinden gelerek Edirne'yi resmeden 25 ressamın Devecihan Kültür Merkezi'nde devam eden çalışmalarını inceledi. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler'den bilgi aldı.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki şehirlerin iş birliğini artırmak ve geçmişten gelen dostlukları arttırarak geleceğe taşımak adına Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nu kurduklarını anımsattı.

        Yarın düzenlenecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu'nun, platformunun da tanıtımı olacağını belirten Sezer, "Edirne'miz hem ülkemiz hem de Balkanlar açısından sembolik öneme sahip bir şehir. Geçmişte de böyleydi bu, bugün de böyle. Dolayısıyla Edirne'mizin sanatsal olarak yansıtılması adına Balkan ülkelerinden ressamlarımızı yarınki program öncesinde burada misafir ettik ve Edirne'mizin farklı noktalarını farklı bakış açılarıyla tuvallerine yansıttılar. Yarın da bu eserleri sergileyeceğiz." dedi.

        -Sempozyuma İlber Ortaylı da katılıyor

        Sezer, Balkanlar'ın dününün ve bugününün ele alınarak platformun nasıl çalışacağının anlatılacağı sempozyuma İlber Ortaylı'nın da aralarında yer aldığı önemli isimlerin katılacağını dile getirdi.

        Sempozyumda 30'a yakın bildiri sunulacağını ifade eden Sezer, "Dışişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Kemal Bozay da yarın buraya teşrif edecekler. Buradaki amacımız işbirliğini arttırmak. Çünkü Balkan coğrafyası çok geçişken bir coğrafya. İnsanların birçoğu mübadil durumdalar. Bu iş birliğin, kardeşliği ve dostluğu daha da ileriye götürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Sezer, Balkanlar'a yönelik faaliyetlerinin ramazanda 10 noktadaki iftar programlarıyla süreceğini belirtti.

        - Platform yıl boyunca etkinlikler düzenleyecek

        Vali Sezer, yıl boyunca birçok etkinlik düzenleyeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ramazanda Balkanlar'da 10 noktada iftar programları düzenleyeceğiz. Bunlardan biri de Selimiye'nin bahçesinde olacak. Yaklaşık 5 bin kişilik tüm Balkanlar'dan katılımcıların olduğu bir iftarı da Selimiye'de biz organize edeceğiz. Sanayi ve ticaret odaları ile iş adamlarının buluşmasını Edirne'de gerçekleştireceğiz. Dışişleri Bakanlığımızın uygun görmesiyle Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısını ilerleyen günlerde burada gerçekleştirmeyi umuyoruz. Balkanlar'dan 1500'e yakın gencimizi burada misafir edeceğiz bu yaz itibariyle. Hem Edirne'mizi hem de bölgeyi tanıyacaklar. Değişik ülkelerden gelip burada misafir olacakları için geleceğe de bir kalıcı dostluk ve iş birliğini de böylece aktarmayı amaçlıyoruz."

        Üniversitelerle de afetlere yönelik işbirliği yapacaklarını aktaran Sezer, "Bu programlar çeşitlenerek ve artarak devam edecek. Bir amatör lig kurmayı düşünüyoruz Balkan şehirleriyle ilgili. Bununla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. En son bizim kadın futbol kulübümüz Balkan ülkelerine gitti ve 8 Mart'ta burada bir turnuva yapılacak ve bu diğer branşlarda da devam ederek gidecek. Edirne Balkanlar'ın başkentiyse, böyle görülüyorsa, tarihi misyonunu aktif hale getirmeyi, tarihi misyonuna yakışır programları Edirne'yle buluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı siyasi şantajcılık
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Yalnızca 33 gram... Havalı çanta!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        Edirne'de bir hayvanseverin köpeği "Ali Nazik", güvenlik kameraları incelen...
        Edirne'de bir hayvanseverin köpeği "Ali Nazik", güvenlik kameraları incelen...
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Devlet Tiyatrosunda bu ay üç oyun sahnelenecek
        Edirne Devlet Tiyatrosunda bu ay üç oyun sahnelenecek
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Emniyet müdürü şahitlik ettiği nikahta evlilik cüzdanını "kaybolmasın" diye...
        Emniyet müdürü şahitlik ettiği nikahta evlilik cüzdanını "kaybolmasın" diye...
        Edirne'deki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
        Edirne'deki okullarda deprem tatbikatı yapıldı