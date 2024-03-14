Edirne Valisi Sezer, hudut karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer, hudut karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Şehit Er Hakan Girgin Hudut Karakolu’nda görevli Mehmetçik ve karakola ismi verilen Hakan Girgin’in babası Necdet Girgin ile karakoldaki iftarda bir araya geldi.

Karakolda görevli personel ve şehit babası Girgin'le sohbet eden Vali Sezer, "Hudut namustur" şiarıyla görevi başında bulunan sınır hattındaki Mehmetçiğin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.