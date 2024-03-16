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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçan hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 01:47 Güncelleme: 16.03.2024 - 02:09
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçan hafif ticari araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda düzensiz göçmenleri taşıdığı ihbarı yapılan 35 AHU 890 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayıp otoyol bağlantı yolunda ters yöne giren araç, ekipler tarafından durduruldu.

        Araçta Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçtığı belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Düzensiz göçmenlerin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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