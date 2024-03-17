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        Edirne Valisi Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki çalışmaları inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 10:49 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:49
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        Edirne Valisi Sezer, Gazi Mihal Hamamı'ndaki çalışmaları inceledi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin 15. yüzyıl eserlerinden Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Tarihi hamamı ziyaret eden Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer'e ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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