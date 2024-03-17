18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Çanakkale Zaferi'nin inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş büyük bir destan olduğunu belirtti.

Türk milletinin vatanı, bayrağı ve özgürlüğü uğruna gösterdiği kararlılık ve fedakarlığın, tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk milleti, Çanakkale'de verilen mücadelede büyük bir kararlılık ve cesaretle vatan topraklarını korumuştur. O, milletimize önderlik ederek, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ilham vermiş ve tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale ruhu, Türk askerlerinin, ölümü göze alarak şehadete koşmasıdır. O ruh, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'vatan sevgisi en yüce değerdir' sözünde ve Çanakkale'de verilen büyük mücadeledeki kahramanlıklarda görülmüştür. Çanakkale, Nusret Mayın Gemisi'nin destansı başarısı, Mehmet Çavuş'un cesareti, Nezahat Onbaşı'nın fedakarlığı ve 57. Alay'ın inanç dolu direnişi ile yazılmıştır.

Bugün, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları, fedakarlıkları sayesinde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, Türk milletinin yenilmezliğini, cesaretini ve azmini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığı gündür. Bu özel günlerde, şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Geçit vermedik, vermeyeceğiz."

- Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İba

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba da mesajında, Türk milletinin istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alacağını anlatan zaferlerin başında 18 Mart'ın geldiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin şanlı bir destan olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun üzerine hain planları olanların 18 Mart Zaferi'ni unutmaması gerekir. Türk milleti, silah ve teçhizat olarak kendisinden kat ve kat üstün olan düşmanlarına Çanakkale'yi dar etmiştir. Düşmanın çelik pençesi 109 yıl önce milletimizin inancı ve direnci karşısında eriyip gitmiştir. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

- AK Parti İl Başkanvekili Akıncı

AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı da Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin yeniden diriliş destanı olduğu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin ırkları, renkleri ve dilleri değişik çeşitli milletlerden oluşan işgal ordularının saldırılarına var gücüyle karşı koyan Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunu dile getiren Akıncı, "Milletimizin en seçkin, en yetişmiş ve en verimli nesillerini feda etme pahasına Çanakkale'de fitilini tutuşturduğu istiklal ateşi, Kurtuluş Savaşı'nı verecek gücü bulmamıza vesile olmuş ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile sonuçlanmıştır. Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi kazandırmış ve hem de Kurtuluş Savaşı için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

- CHP Edirne İl Başkanı Kahraman

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman ise mesajında, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil ettiğini belirtti.

Vatanın şehitlerin emaneti olduğunu ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen görev şehitlerimizin emaneti olan bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın ebediyen dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen destansı mücadeledeki ruhu, bilinci ve kararlılığı idrak etmek, gelecek kuşaklara bu bilinci aktarmak ve daha güvenli bir şekilde devretmektir. Her yıl Çanakkale Zaferi ile birlikte şehitler günü olarak da andığımız bu anlamlı günde vatanı ve milleti için tereddüt etmeden canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, adı tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Zaferin, Türk milletinin hangi şartlarda olursa olsun esaret ve dayatmaya asla boyun eğmeyeceğinin delili olduğunu dile getiren Tekin, "Çanakkale Zaferi'nde, Anadolu’nun yanı sıra, Tebriz, Halep, Şam, Silistre, Bağdat ve Kudüs'ten yüzlerce şehit verildi. Tarih sadece anmak için değil anlamak ve ders çıkarmak için vardır. Çanakkale Zaferi’nden alınması gereken en önemli ders birlik ve beraberliğimizdir. Bundan 109 yıl önce Çanakkale’de ortaya konan kardeşlik iklimini, bütün coğrafyaya yayacak şekilde yeniden inşa etmek zorundayız. Çanakkale geçilmedi, Allah’ın izniyle geçilmeyecek. Çünkü biz bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiç bir engel, bozamayacağımız hiçbir oyun yoktur." ifadelerini kullandı.

- ETB Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk de tarihte eşine az rastlanan büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin 109. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan Türk milletinin, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına koruduğunu dile getiren Öztürk, "Çanakkale Savaşı’nın zaferle sonuçlandığı 18 Mart, aynı zamanda aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Şehitleri Anma Günü olarak kabul ve ilan edilmiştir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.