Edirne'de genç mühendisler elektrikli araçlar için mobil şarj istasyonu tasarladı

HAKAN ŞAHİN - Edirne'de Trakya Üniversitesi bünyesindeki Teknopark'ta faaliyet gösteren bir şirket, elektrikli araçların şarj ihtiyacı için pratik bir çözüm sunuyor.

Makine mühendisi Berk Ciravoğlu (25) ile elektrik elektronik mühendisi Yılmaz Çelik (25) tarafından kurulan şirket, elektrikli araçlar için kullanımı kolay ve taşınabilir şarj istasyonu geliştirdi.

Yalnızca 2,5 kilogram ağırlığındaki mobil şarj istasyonu, sürücülere güvenli ve etkin şarj imkanı sağlıyor.

Ciravoğlu ve Çelik, projeleriyle KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Genç mühendisler, bu destekle geliştirdikleri cihaz için Türk Marka ve Patent Kurumuna patent başvurusunda bulundu. - "Yerli imkanlarla ürettik" Ciravoğlu, AA muhabirine, şirketin yeni nesil araç şarjına yönelik çalışmalar yaptığını söyledi. Şarj istasyonu çalışmalarına güneş panelleri kullanarak başladıklarını ifade eden Ciravoğlu, "Fakat bu çok büyük ve taşınamayacak bir boyutta oldu. Bu örnekten yola çıkarak tamamen yerli imkanlarla doğa ve kullanıcı dostu, taşınabilir mobil cihaz geliştirdik." dedi.

Ciravoğlu, taşınabilir mobil şarj istasyonlarının elektrikli araç sürücülerinin hayatını kolaylaştırdığını, çok küçük ve taşınabilir bu ürünlerin araçların bagajında rahatlıkla muhafaza edilebileceğini söyledi. Geliştirdikleri şarj istasyonunun evden iş yerlerine, alışveriş merkezlerinden doğaya kadar her ortama uygun şekilde tasarlandığını anlatan Ciravoğlu, "Sağlam, su ve toz geçirmez yapısıyla her türlü iklim koşulunda çalışmaya devam eder. Yalnızca yerel üretimle sınırlı kalmayıp, global standartlara uygun, yüksek kaliteli bileşenlerle donatılmıştır. Akıllı şarj kontrolcümüz sayesinde kullanıcılar, araçlarını güvenli ve etkin bir şekilde şarj edebilirler." diye konuştu.