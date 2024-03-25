Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve binlerce vatandaşın buluştuğu mahalle iftarları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve binlerce vatandaşın buluştuğu mahalle iftarları sona erdi.

        Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede dayanışma ve paylaşma seferberliğinin ramazan ayında zirveye çıktığını vurguladı.

        Sosyal belediyecilik alanında birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Helvacıoğlu, her bireyin gönlünü kazanmak için ilk günkü aşkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Helvacıoğlu, bugün mahalle iftarlarının sonuncusunu Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde düzenlediklerini belirterek iftara katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ile vatandaşların katıldığı iftar programı semazen gösterisinin ardından sona erdi.

        - Keşan Kent Kart projesini hayata geçiyor

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Kart Projesi hakkında bilgi verdi.

        Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe için önemli bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yaklaşık 65 bin vatandaşta kent kart olacağını anlatan Helvacıoğlu, "Mobil uygulaması da olacak. Keşan Kart, manavda, kasapta, kantinde, ulaşımda, parkomatta, otellerde, eczanelerde tüm alışveriş noktalarında olacak. Yerli esnafımızla birlikte yürüyeceğiz. Öğrencilerimiz için kantinlerde geçerli olacak. Öğrencilerimize parayı yükleyeceğiz kantinlerde harcayacaklar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Macron: DEAŞ, Fransa'da da saldırı düzenlemeye çalıştı
        Macron: DEAŞ, Fransa'da da saldırı düzenlemeye çalıştı
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajları
        26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajları
        Kütüphane Haftası kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrenciler Teknopar...
        Kütüphane Haftası kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrenciler Teknopar...
        Edirne Belediye Başkanı Gürkan görev süresinde gerçekleştirdiği projeleri a...
        Edirne Belediye Başkanı Gürkan görev süresinde gerçekleştirdiği projeleri a...
        Edirne Valiliğinden ekmek fiyatına ilişkin açıklama:
        Edirne Valiliğinden ekmek fiyatına ilişkin açıklama:
        Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne'de başladı
        Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne'de başladı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi tutuklandı