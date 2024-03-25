Keşan Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve binlerce vatandaşın buluştuğu mahalle iftarları sona erdi.

Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede dayanışma ve paylaşma seferberliğinin ramazan ayında zirveye çıktığını vurguladı.

Sosyal belediyecilik alanında birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Helvacıoğlu, her bireyin gönlünü kazanmak için ilk günkü aşkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Helvacıoğlu, bugün mahalle iftarlarının sonuncusunu Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde düzenlediklerini belirterek iftara katılan vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ile vatandaşların katıldığı iftar programı semazen gösterisinin ardından sona erdi.

- Keşan Kent Kart projesini hayata geçiyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Kart Projesi hakkında bilgi verdi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, ilçe için önemli bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaklaşık 65 bin vatandaşta kent kart olacağını anlatan Helvacıoğlu, "Mobil uygulaması da olacak. Keşan Kart, manavda, kasapta, kantinde, ulaşımda, parkomatta, otellerde, eczanelerde tüm alışveriş noktalarında olacak. Yerli esnafımızla birlikte yürüyeceğiz. Öğrencilerimiz için kantinlerde geçerli olacak. Öğrencilerimize parayı yükleyeceğiz kantinlerde harcayacaklar." dedi.