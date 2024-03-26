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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,591 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:37
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,591 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,669 9,591
        Ayçiçeği Kg 16,431 18,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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