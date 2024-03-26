Edirne'de Balkan şehitleri anıldı

Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şükrü Paşa Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un yaptırdığı duanın ardından, Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler şehitliğe karanfil bıraktı.

Tören, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda 1. Murat Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programla devam etti.

Okul Müdürü Yakup Öz, yaptığı konuşmada, 26 Mart'ta Edirne'de silahsız ve masum insanların katledildiğini söyledi.

Edirne'de sadece geçmişin değil geleceğin de savunulduğunu belirten Öz, "Eğer Edirne'de Şükrü Paşa bu savunmayı o aziz şehitlerimize yapmamış olsaydı belki biz bugün bu topraklarda tutunamaz olacaktık. Onun için aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Onlar her türlü baskıya, ıstıraba, çileye boyun eğmeyerek, direnerek var olma mücadelesi verdi. Edirne yaşadığı işgallerin derin izlerini silse de vefa duygusunu hiçbir zaman yitirmeyecektir." dedi.