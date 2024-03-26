Bilinen ilk aynanın Cilalı Taş Devri'nde Çatalhöyük'te kullanıldığını belirten Armutçu, Türk kültüründe ayna ve aynayla ilgili inanışlar hakkında bilgiler paylaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Arş. Gör. Serpil Armutçu katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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