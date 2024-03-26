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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Kolu üyeleri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:08
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Kolu üyeleri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette, öğrencilerin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Tabakoğlu, öğrencilerin başarılı çalışmalarıyla gurur duyduklarını belirtti.

        Rektörlük olarak öğrencileri desteklediklerini aktaran Tabakoğlu, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

        - "Közgüden Ayineye Türk-İslam Sanatında Ayna" konferansı

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından "Közgüden Ayineye Türk-İslam Sanatında Ayna" konferansı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Arş. Gör. Serpil Armutçu katıldı.

        Armutçu, konuşmasında aynanın tarihi ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Bilinen ilk aynanın Cilalı Taş Devri'nde Çatalhöyük'te kullanıldığını belirten Armutçu, Türk kültüründe ayna ve aynayla ilgili inanışlar hakkında bilgiler paylaştı.

        Konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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