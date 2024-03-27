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        Çiğ Süt Eylem Planı, süt ürünleri ihracatında yol haritası olacak

        GÖKHAN ZOBAR - Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Çiğ Süt Eylem Planı'nın süt ürünleri ihracatının payını artıracağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:32
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        Çiğ Süt Eylem Planı, süt ürünleri ihracatında yol haritası olacak
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        GÖKHAN ZOBAR - Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Çiğ Süt Eylem Planı'nın süt ürünleri ihracatının payını artıracağını belirtti.

        Prof. Dr. Artık, panel için geldiği Edirne'de AA muhabirine, Türkiye'nin süt hayvancılığı açısından önemli bir ülke olduğunu, Avrupa'da en fazla süt üreten üçüncü ülke olduğunu anlattı.

        Artık, 2023 yılında 24,2 milyon ton süt üretimi gerçekleştirildiğini ancak bu fazlalığa karşın süt ürünlerindeki ihracat rakamlarının düşük kaldığını belirterek, süt ürünlerinde ihracatın artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliğin ön planda tutulacağını ifade etti.

        Avrupa Birliği kriterlerine uygun üretimin yapılması için çalışıldığını vurgulayan Artık, "Bu plan kapsamında çiğ süt kalitesinin artırılması hedefleniyor. Hayvancılığın artırılması ve süt sektörünün sorunlarına çözüm bulunmasını planlıyoruz. Çiğ Süt Eylem Planı çalışmalarında başarıya ulaşırsak çiftçimizin geliri artacak, ülkemizin ürünleri dış ülkelere daha kolay pazarlanacaktır." dedi.

        - "500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlanır"

        Artık, çiğ süt kalitesinin, sağlıklı hayvan ve hızlı soğutma ile ilgili olduğuna dikkati çekerek, sütteki gerekli şartların yerine getirilmesiyle Türkiye'nin bu alandaki ihracatının katlanacağını dile getirdi.

        Sütün hayvandan alındıktan sonra hızla soğutulması gerektiğine işaret eden Artık, şöyle konuştu:

        "Süt soğutulmazsa sütte mikroorganizma sayısı artar ve bozulmasına neden olur. Halk arasında 'süt kesildi' deriz. Bu mikroorganizma sayısının fazla olmasıdır. Süt sağım işleminin ardından hızla soğutulup işlenmelidir. Çiğ süt kalitesi sütün soğutulmasıyla ilgilidir, bunun Türkiye genelinde yapılması ve sağımda hijyene dikkat edilmesi gereklidir. Bunu yaptığımızda ürünlerimiz dünyada daha fazla satılacaktır ve çiftçimizin geliri, ülkemizin ihracatı artacaktır. Ülkemizin gelecek yıllar için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Süt ürünleri ihracatını artırarak bu genel hedefe destek verebiliriz."

        - Çiğ Süt Eylem Planı

        Hayvancılık sektörünü güçlendirmeyi, piyasa istikrarını sağlamayı ve süt üretiminde sürdürülebilirliği korumayı amaçlayan kapsamlı bir strateji olarak tasarlanan Çiğ Süt Eylem Planı sektörün gelecekteki yol haritasını belirlemeyi amaçlıyor.

        Çiğ süt sektöründe yaşanan sorunları ele alarak çözüm yolları belirlemeyi ve sektörü daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen Çiğ Süt Eylem Planı, çiğ sütte piyasa istikrarını sağlamak, üreticileri güçlendirmek, süt üretiminde verimliliği artırmak, kaliteyi yükseltmek ve çiğ sütü AB kriterlerine uygun hale getirmeyi planlıyor.

        Üreticilerin desteklenmesi, kayıtlı üretim sistemlerinin teşvik edilmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi, pazarlama ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi eylem planının ele aldığı konular olarak öne çıkıyor.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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